U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
14.02.2026 21:36  Güncelleme: 21:53
Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde genç sporcular kıyasıya mücadele etti. İlk altı sıklette dereceye girenler belirlendi.

U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün karşılaşmaları, Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde yüksek tempoda tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcular, şampiyonluk hedefiyle mindere çıktı ve ilk altı sıklette dereceye giren isimler belli oldu.

57 kg

1.Ebubekir Gür (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor)

2.Halil İbrahim Uzun (Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü)

3.Harun Kaplan (Çorum Belediyesi Spor Kulübü)

3.Adnan Gölha (Karaisalı Spor Kulübü)

65 kg

1.Efe Ramazan Karataş (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

2.Emin Uzun (Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)

3.Mustafa Yıldız (Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)

3.Vahid Samed Yılmaz (TEDAŞ Spor Kulübü)

74 kg

1.Umut Talha Uslu (Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)

2.Yunus Boz (Dilovası Gençlik ve Spor Kulübü)

3.Alper Turan (Ankara İlbank Spor Kulübü)

3.Muhammed Ali Şipal (Ankara TEDAŞ Spor Kulübü)

86 kg

1.Sefa Cesur (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

2.İbrahim Celil Ulubaş (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

3.Can Polat Demirel (Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü)

3.Muhammed Emin İspir (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

97 kg

1.Kerem Dede (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

2.Fatih Bildiş (Gebze Belediyesi Spor Kulübü)

3.Güven Can Türkoğlu (Ferdi Sporcu)

3.Süleyman Rıza (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

125 kg

1.Ruşen Arda Güler (Ankara TEDAŞ Spor Kulübü)

2.Mehmet Can Üngör (Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)

3.Kemal Mısırcı (Ankara TKİ Spor Kulübü)

3.Uğur İrtegün (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yenimahalle, Gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
