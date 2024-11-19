U21 Milli Takım Sırbistan'a Yenildi - Son Dakika
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U21 Milli Takım Sırbistan'a Yenildi

U21 Milli Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu, gerginlik yaşandı.

19.11.2024 22:27
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U21 Milli Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında kaşılaştığı Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu.

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan ile karşılaştı. Milliler sahadan 2-1 mağlup ayrılırken, maç sonunda iki takım oyuncuları arasında kısa süre gerginlik yaşandı.

Maçtan dakikalar

33. dakikada hızlı hücum geliştiren Ümit Milliler'de topla buluşan Mustafa topu, savunma arkasına sarkan Burak'a gönderdi. Kaleyi karşıdan gören Burak merkezden şutunu çekti ancak savunmada Radojevic topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada Vanja Vlahovic ile hızlı hücuma çıkan konuk ekipte ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Aleksa Cvetkovic'in yerden çektiği şutla topu ağlara gönderdi 0-1

46. dakikada Türkiye atağında; ikinci yarının başında sağ kanattan atak geliştirilirken Başar'ın arka direğe ortasında yerden seken topu takip eden Emirhan kafaya topu kaleye gönderdi ancak top direkten döndü. Mustafa'nın takipçiliğinde penaltı noktasından yaptığı vuruşa top dışarı gitti.

54. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Milli Takım'da Burak'ın pasında topla buluşan Mustafa rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa ayağının içiyle yerden çektiği şutta topu ağlara gönderdi. 1-1

57. dakikada Sırbistan penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Hamza'nın Vlahovic'e yaptığı müdahalenin ardından hakem Tolga Akbaba penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Vlahovic'in şutunda kaleci Jankat ayaklarıyla topu kurtardı. Oyun alanına dönen topu takip eden Vlahovic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2

61. dakikada Burak'ın kullandığı köşe vuruşunda kale alanına yapılan ortaya yükselen Hamza'nın kafa vuruşunda kaleci Lazar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Mustafa, rakip ceza yayının önünde Aleksej Vukicevic tarafından sert müdahaleyle düşürüldü. Hakem faul çalarken bir anda iki takım oyuncuları arasında itiş kakış yaşanmaya başladı. Yedek kulübelerinin ve teknik ekiplerin de yatıştırmak için saha içine girdiği dakikalarda tansiyon kısa sürede düşürüldü.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Tolga Akbaba, Göktuğ Hazar Erel, Çağrı Yıldırım

Türkiye: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Baran Moğultay (Emre Can Terzi dk. 86), Yunus Emre Konak, Demir Ege Tıknaz, Ege Bilsel (Furkan Demir dk. 86), Hamza Güreler, Baran Ali Gezek (Başar Önal dk. 46), Burak İnce (Livan Burcu dk.68), Emirhan Demircan (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 82), Mustafa Erhan Hekimoğlu

Yedekler: Deniz Dilmen, Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Emre Demir, Emir Bars, Yiğit Efe Demir

Teknik Direktör: Gökhan Gönül

Sırbistan: Lazar Kalicanin, Victor Radojevic, Aleksej Vukicevic, Stefan Lekovic, Matija Mitrovic, Jovan Mijatovic (Bogdan Mircetic dk. 70), Aleksa Cvetkovic, Vanja Vlahovic (Marko Lazetic dk. 90+2), Milan Aleksic (Jovan Sljivic dk. 83), Nikola Krstic (Milos Lukovic dk. 70), Stefan Dzodic (Dimitrije Acimovic dk. 90+2)

Yedekler: Luka Lijeskic, Marin Dulic, Vukasin Durdevic, Nikola Zecevic, Mateja Milovanovic, Matija Gluscevic

Teknik Direktör: Aleksandar Kolarov

Goller: Mustafa Erhan Hekimoğlu (dk.55) (Türkiye, Aleksa Cvetkovic (dk.45+1), Vanja Vlahovic (dk.58) (Sırbistan)

Sarı kartlar: Baran Ali Gezek, Livan Burcu, Demir Ege Tıknaz (Türkiye), Victor Radojevic, Stefan Dzodic, Aleksej Vukicevic (Sırbistan) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U21 Milli Takım Sırbistan'a Yenildi - Son Dakika

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