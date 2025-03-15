U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Üçüncülük

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı, üçüncü oldu.

Arnavutluk'un Tiran kentinde, 8- 14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde madalyalar ve takım halinde kupalar sahiplerini buldu. Şampiyonada 1 altın, 3 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazanan U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı, topladığı 98 puanla Avrupa Üçüncüsü oldu. Takım klasmanında Gürcistan 133 puanla Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ukrayna 99 puanla Avrupa İkinciliğini elde etti. - İSTANBUL