U23 Güreş Milli Takımından tarihi başarı - Son Dakika
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U23 Güreş Milli Takımından tarihi başarı

13.03.2022 22:21
U23 Güreş Milli Takımından tarihi başarı

Milli güreşçiler, U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında üç ayrı kategoride 20 madalya kazanarak tarih yazdı- Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu, erkekler grekoromen ve serbest stilde de Avrupa ikincisi olarak tarihinde ilk kez üç kategoride de Avrupa'da ilk 3'e girmeyi başardıANKARA,...

Milli güreşçiler, U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında üç ayrı kategoride 20 madalya kazanarak tarih yazdı

- Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu, erkekler grekoromen ve serbest stilde de Avrupa ikincisi olarak tarihinde ilk kez üç kategoride de Avrupa'da ilk 3'e girmeyi başardı

ANKARA, - Bulgaristan'da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye madalyalara adeta ambargo koydu ve tarihi başarılara imza attı. Milliler, 20 madalya ile hem en çok kürsüye çıktığı turnuvayı tamamladı hem de 3 ayrı kategoride ilk kez Avrupa'da ilk 3 arasına girdi.Plovdiv şehrinde düzenlenen ve 27 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonayı Türkiye 4 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya ile tamamladı. Böylece Türkiye, kazandığı 20 madalya ile U23 Avrupa Şampiyonasında en fazla madalya kazandığı turnuvaya imza attı. Milliler, bundan önce en fazla madalyayı, 2018'de düzenlenen şampiyonada 17 kez kürsüye çıkarak yaşamıştı. Öte yandan Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu, erkekler grekoromen ve serbest stilde de Avrupa ikincisi olarak tarihinde ilk kez üç kategoride de Avrupa'da ilk 3'e girmeyi başardı.BAŞKAN ŞEREF EROĞLU'NDAN KUTLAMATurnuvada ay-yıldızlı formayı başarı ile temsil eden bütün sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Çok mutluyuz, artık geleceğe daha da güvenle bakıyoruz. Gençlerimiz her anlamda tarih yazdılar. Emeğe geçenleri yürekten kutluyorum. Bundan sonra da bir olarak, el ele vererek, çok çalışarak tarih yazmaya devam edeceğiz. Durmak yok! Her şey ata sporumuz için" diye konuştu.TÜRKİYE, KADINLAR SERBEST STİLDE AVRUPA ŞAMPİYONUTürkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu. Millilerimiz turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayarak tarihe geçti.Altın Madalya: 57 kilo Elvira Kamaloğlu Gümüş Madalya: 68 kilo Aslı DemirBronz Madalya: 53 kilo Rahime Arı, 55 kilo Zeynep Yetgil, 65 kilo Yağmur Çakmak, 76 kilo Mehtap GültekinERKEKLER GREKOROMENDE AVRUPA İKİNCİLİĞİAy-yıldızlı güreşçiler, grekoromen stilde 1 altın, 3 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu. Altın Madalya: 55 kilo Emre MutluGümüş Madalya: 67 kilo Kadir Kamal, 72 kilo Abdullah Toprak ve 130 kilo Fatih BozkurtBronz Madalya: 97 kilo Mustafa Olgun, 77 kilo Abdurrahman Kalkan ve 63 kilo Mustafa Safa Yıldırım TÜRKİYE, ERKEKLER SERBEST STİLDE AVRUPA İKİNCİSİBirbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı erkekler serbest stilde 2 altın, 5 de bronz madalya kazanan milliler, Avrupa ikincisi olarak turnuvayı tamamladı.Altın Madalya: 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 92 kilo Feyzullah AktürkBronz Madalya: 65 kilo Hamza Alaca, 74 kilo İsmet Çiftçi, 79 kilo Abdulvasi Balta, 86 kilo Emre Çiftçi, 125 kilo Adil Mısırcı

U23 Güreş Milli Takımından tarihi başarı
U23 Güreş Milli Takımından tarihi başarı
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Türkiye, Altın, Milli, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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