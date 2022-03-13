U23 Güreş Milli Takımından tarihi başarı - Son Dakika

Milli güreşçiler, U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında üç ayrı kategoride 20 madalya kazanarak tarih yazdı

- Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu, erkekler grekoromen ve serbest stilde de Avrupa ikincisi olarak tarihinde ilk kez üç kategoride de Avrupa'da ilk 3'e girmeyi başardı