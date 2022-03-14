U23 Güreş milli takımından tarihi başarı - Son Dakika
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U23 Güreş milli takımından tarihi başarı

14.03.2022 09:44
U23 Güreş milli takımından tarihi başarı

Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu, erkekler grekoromen ve serbest stilde de Avrupa ikincisi olarak tarihinde ilk kez üç kategoride de Avrupa'da ilk 3'e girmeyi başardı.

Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu, erkekler grekoromen ve serbest stilde de Avrupa ikincisi olarak tarihinde ilk kez üç kategoride de Avrupa'da ilk 3'e girmeyi başardı.

Bulgaristan'da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye madalyalara adeta ambargo koydu ve tarihi başarılara imza attı. Milliler, 20 madalya ile hem en çok kürsüye çıktığı turnuvayı tamamladı hem de 3 ayrı kategoride ilk kez Avrupa'da ilk 3 arasına girdi.

Plovdiv şehrinde düzenlenen ve 27 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonayı Türkiye 4 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya ile tamamladı. Böylece Türkiye, kazandığı 20 madalya ile U23 Avrupa Şampiyonası'nda en fazla madalya kazandığı turnuvaya imza attı. Milliler, bundan önce en fazla madalyayı, 2018'de düzenlenen şampiyonada 17 kez kürsüye çıkarak yaşamıştı. Öte yandan Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu, erkekler grekoromen ve serbest stilde de Avrupa ikincisi olarak tarihinde ilk kez üç kategoride de Avrupa'da ilk 3'e girmeyi başardı.

Başkan Şeref Eroğlu'ndan kutlama

Turnuvada ay-yıldızlı formayı başarı ile temsil eden bütün sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Çok mutluyuz, artık geleceğe daha da güvenle bakıyoruz. Gençlerimiz her anlamda tarih yazdılar. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Bundan sonra da bir olarak, el ele vererek, çok çalışarak tarih yazmaya devam edeceğiz. Durmak yok, her şey ata sporumuz için" diye konuştu.

Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu

Türkiye, kadınlar serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcular turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayarak tarihe geçti.

57 kiloda Elvira Kamaloğlu altın, 68 kiloda Aslı Demir gümüş, 53 kiloda Rahime Arı, 55 kiloda Zeynep Yetgil, 65 kiloda Yağmur Çakmak ve 76 kiloda Mehtap Gültekin ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler grekoromende Avrupa ikincisi

Ay-yıldızlı güreşçiler, grekoromen stilde 1 altın, 3 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu.

55 kiloda Emre Mutlu altın, 67 kiloda Kadir Kamal, 72 kiloda Abdullah Toprak ve 130 kiloda Fatih Bozkurt gümüş, 97 kiloda Mustafa Olgun, 77 kiloda Abdurrahman Kalkan ve 63 kiloda Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, erkekler serbest stilde Avrupa ikincisi

Birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı erkekler serbest stilde 2 altın, 5 de bronz madalya kazanan milliler, Avrupa ikincisi olarak turnuvayı tamamladı.

61 kiloda Emrah Ormanoğlu ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk altın madalya, 65 kiloda Hamza Alaca, 74 kiloda İsmet Çiftçi, 79 kiloda Abdulvasi Balta, 86 kiloda Emre Çiftçi ve 125 kiloda Adil Mısırcı ise bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

U23 Güreş milli takımından tarihi başarı
U23 Güreş milli takımından tarihi başarı

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23 yaş altı güreşçilerden Avrupa'da tarihi başarı 23 yaş altı güreşçilerden Avrupa'da tarihi başarı

Bronz Madalya, Türkiye, Milli, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U23 Güreş milli takımından tarihi başarı - Son Dakika


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