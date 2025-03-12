ARNAVUTLUK'UN Tiran kentinde 8- 14 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda U23 Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu.

U23 Serbest Güreş Milli Takımı, şampiyonada 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Milliler, topladığı 117 puanla birlikte takım halinde Avrupa 2'ncisi oldu. Takım klasmanında Azerbaycan, 169 puanla Avrupa şampiyonu olurken; Ukrayna, 104 puanla Avrupa 3'üncüsü oldu.

Milli takımda 65 kilogramda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak gümüş madalya kazandı. 57 kilogramda Bekir Keser, 61 kilogramda Tolga Özbek, 70 kilogramda Umut Erdoğan, 79 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak ve 97 kilogramda Resul Güne bronz madalya aldı.