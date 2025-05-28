Üç Kuşak Spor Zamanı Şenliği Tamamlandı

Modern pentatlonda bu yıl 2.'si düzenlenen "Üç Kuşak Spor Zamanı Şenliği" Ankara'da tamamlandı.

Etimesgut Atatürk Stadyumu'ndaki etkinliğe Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, modern pentatlonun aileler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını dile getirdi.

Aydın, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2025'in aile yılı ilan edilmesiyle toplumumuzun temelini oluşturan aile kavramına verilen önemi görmekteyiz. Bu çerçevede hayata geçirilen Ankara'da Spor Zamanı projesi ve bugün gerçekleştirdiğimiz Üç Kuşak Spor Zamanı Şenliği, aileyi sporun birleştirici gücüyle buluşturması bakımından çok kıymetlidir. Modern pentatlon dayanıklılık, disiplin, strateji ve çok yönlülük isteyen bir branş olarak aile içi etkileşimi ve ortak çalışmaları etkilemektedir."