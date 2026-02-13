Üç Milli Sporcu Olimpiyatlarda Yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Üç Milli Sporcu Olimpiyatlarda Yarışacak

13.02.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Kış Olimpiyatları'nda 3 milli sporcu yarın mücadele edecek. Müsabakalar başlıyor.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 3 milli sporcu müsabakalara çıkacak.

İtalya'daki oyunların 8. gününde Thomas Kaan Önol Lang, alp disiplini erkekler büyük slalom, Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir ise kayakla atlama erkekler büyük tepede yarışacak.

İlk olimpiyat deneyimini yaşayan Thomas Kaan Önol Lang'ın yer alacağı müsabaka, Stelvio Kayak Merkezi'nde TSİ 12.00'de başlayacak.

Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'in mücadele edeceği ilk tur atlayışları ise TSİ 20.45'te Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Üçüncü kez olimpiyatlarda yer alan Fatih Arda İpcioğlu, normal tepede 44'üncü sırayı elde etmişti. İlk defa oyunlara katılan Muhammed Ali Bedir ise normal tepe kategorisinde 48'inci olmuştu.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üç Milli Sporcu Olimpiyatlarda Yarışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Ordu’da büyük paniğe neden olmuştu Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama
Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu
Mert Ramazan Demir’in yeni dizisindeki partneri belli oldu Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı “Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik“ Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Bir anlık dalgınlık canından edecekti Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu

09:07
Atletico Madrid, Barcelona’ya gol oldu yağdı
Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
07:41
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi
07:08
Suriye’de hezimete uğrayan terör örgütü PKK’dan yeni iş birliği
Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği
06:52
Yeni kanun Meclis’ten geçti Bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 09:19:43. #7.11#
SON DAKİKA: Üç Milli Sporcu Olimpiyatlarda Yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.