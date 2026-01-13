Uçak kalktı! İşte Fenerbahçe'nin Dubai'ye gitme sebebi - Son Dakika
Spor

Uçak kalktı! İşte Fenerbahçe'nin Dubai'ye gitme sebebi

13.01.2026 09:21
Fenerbahçe, forvet transferi için Dubai'ye çıkarma yaptı. Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek'in bu sabah Dubai'ye uçtuğu aktarılırken, sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir numaralı hedefin Al Hilal forması giyen Darwin Nunez olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer toplantısının sona erdiği ve önemli aşama kaydedilen bir dosya için yöneticilerin yola çıkacağı kaydedildi. Habere göre Ertan Torunoğulları'nın "bir-iki eksik daha var" açıklamasının ardından Dubai planı netleşti.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberinde, Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek bu sabah saat 07.55'te Dubai'ye uçtu.

SEYAHATİN ANA GÜNDEMİ: FORVET TRANSFERİ

Dubai seyahatinin temel amacının forvet transferini sonuçlandırmak olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin hücum hattına bir takviye daha yapmak istediği vurgulandı.

ÖNCELİKLİ HEDEF DARWIN NUNEZ

Habere göre Fenerbahçe'nin ilk hedefi Al Hilal'de forma giyen Uruguaylı santrfor Darwin Nunez. Nunez'in ardından listenin üst sıralarında Ademola Lookman ve Artem Dovbyk'in de bulunduğu aktarıldı.

ADAYLARIN SEZON PERFORMANSI

Darwin Nunez'in Suudi Pro Ligi'nde 10 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı verdiği belirtildi. Ademola Lookman'ın Atalanta formasıyla 16 maçta 3 gol ve 1 asist ürettiği, Artem Dovbyk'in ise Roma'da 17 maçta 3 gol ve 2 asist kaydettiği aktarıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 4857Fener 4857Fener:
    golü koklayan son vuruşları iyi ele avuca sığmaz forvet almalıyız.mamodu niang benzeri 5 0 Yanıtla
