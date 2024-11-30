Uçar: Adana Demirspor Deplasmanı Kolay Değil - Son Dakika
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Uçar: Adana Demirspor Deplasmanı Kolay Değil

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Adana Demirspor maçının zor geçtiğini ve üretkenlik sorununu vurguladı.

30.11.2024 19:36
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- Recep Uçar: "Adana Demirspor deplasmanı kolay değil"

ADANA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada kolay bir maç olmadığını söyleyerek, "Kaleye net pozisyonlarımız oldu ama yine son vuruşları yapmakta çok zorlandık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Böyle maçlar kolay olmayacaktı, bugün itibariyle rakibimizin bize sürpriz yapmasına müsaade etmediğimiz için en başta çok mutluyuz. Bugün rakibimizin teknik direktörünün değişmesinin, oyun planlarının önceki maçlara göre çok daha farklı olmasının bizim adımıza işimizi biraz zorlaştıracağını biliyorduk. Daha önceki maçlarda daha geniş alan oynayan bir Adana Demirspor varken bugün ikinci bölgede bekleyen, 4-5-1 bekleyen, daha kompakt, daha agresif savunma yapan bir Adana Demirspor vardı karşımızda" diye konuştu.

"Üretmekte zorlanıyoruz"

Üretmekte ve son vuruşları yapmakta zorlandıklarını belirten Uçar, "Genel anlamda kontrolü bizde olan bir maçtı, çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarının son dakikasında bir pozisyon oldu. Onun dışında bizim Jevtovic ve Tunahan'la şutumuz vardı. Üretmekte zorlanıyorduk. Topa sahip oluyorduk, oyunun yönünü değiştiriyorduk ama üretkenlik anlamında zorluk yaşadığımız bir maçtı. Rakibin savunmasının agresif olması biraz da kendimizle alakalıydı. İkinci yarı biraz daha bunun bilincinde olarak daha üretken olmak için çıktık sahaya. Kaleye daha net gittiğimiz pozisyonlar oldu. Ama yine son vuruşları yapmakta çok zorlandık" ifadelerini kullandı.

"Kolay deplasman değil"

Son olarak Adana Demirspor deplasmanının kolay olmadığına değinen Recep Uçar, "Adana Demirspor burada 6 maçını kaybetse son 3 maçını tekrar hatırlatayım. Samsunspor gibi ligin en iyi takımlarından birisi ama 90 artılarda maç kazandı burada. İlk yarı şutu yoktu, Eyüpspor 1-0 çok zor kazandı. Sivas takımı 2-0 geriye düştü, 3-4'ü verdi atamadılar. Atsalar Sivas çok farklı bir mağlubiyetle buradan ayrılabilirdi. Bu deplasman çok kolay değil. Adana Demirspor o anlamda özellikle burada iyi direnç gösteriyor. İkinci golü bulamazsanız dirençleri her zaman devam ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uçar: Adana Demirspor Deplasmanı Kolay Değil - Son Dakika

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