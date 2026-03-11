Uçar\'dan Trabzonspor\'a Övgü

Çaykur Rize spor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor'un çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ı anarak başlayan Uçar, "Trabzon maçı öncesi buradayız ama maçtan öncesinde maalesef dün akşam itibarıyla aldığımız acı bir haber hepimizi derinden yaraladı. Geçmişte benimle beraber futbol oynadığım takım arkadaşım olan, Türk futbolunun en önemli değerlerinden biri olan sevgili hocamız, antrenörümüz, arkadaşımız, dostumuz Orhan Kaynak'ı maalesef kaybettik. Başta kederli ailesi ve Trabzonspor kulübü olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı diliyorum. Trabzon'da çalıştığı dönemde böyle bir haberle yaşayan, üzüntüsünü yaşayan bir Trabzon deplasmanına gerçekçi olmak gerekirse gitmek istemezdik. Keşke onlar daha keyifli olsalardı ama cumartesi günü malumunuz federasyonumuz saat 20.00'ye aldı. 20.00'de Trabzon maçımız var" dedi.

"Dünyanın her yerinde komşu şehirler arasında ciddi bir rekabet vardır"

İki şehir arasındaki rekabetle gelecek nesillere öfkeli bir miras bırakmanın hiç kimseye bir faydası olmayacağını kaydeden Uçar, "Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde komşu şehirler arasında ciddi bir rekabet vardır. Ama önemli olan bu rekabetin tabii sporun ruhuna uygun bir şekilde devam ettirilebilmesi. Bizim iki şehrimiz ve Trabzon şehirleri arasında da senelerden gelen güzel, tatlı bir rekabet olduğunu da bilen bir insanım. Ama burada özellikle oyuncularımıza, bizlere, tribündeki bulunan insanlara da çok büyük sorumluluk düşüyor. Öfkeli bir mirastansa daha neşeli bir miras gelecek nesillere bırakabilmek, oynadığımız oyunlarla anılabilmek bence yapabileceğimiz en büyük katkı olur. Gerek futbola gerek her iki şehir, güzide iki şehir arasındaki dostluğa" ifadelerini kullandı.

"Onuachu Trabzonspor'dan da formda"

Trabzonspor'un son haftalarda formda olduğunu ve Teknik Direktör Fatih Tekke ile güzel işler başardığını ifade eden Uçar, "Trabzon takımı bu sene sevgili Fatih Tekke meslektaşımla beraber harika işler yapıyorlar. Şu anda üçüncü sıradalar, ikinci sıradaki takımla, Fenerbahçe'yle aralarında üç puan fark var. Yeni bir kadro olmalarına rağmen inanılmaz güzel işler yaptılar. Evet, Trabzonspor çok formda. Belki Onuachu Trabzonspor'dan da formda. Son 7 maçının hepsinde de gol attı. Attığı goller de birbirine çok benzer goller. Ligin en uzun santraforu. Ceza sahası içinde özellikle top oraya geldiğinde durdurulması gerçekten çok kolay olmayan, özellikle yüksek toplarda bir oyuncu. Bizim adımıza hiç kolay olmayacak onu net söyleyeyim ama elbette biz savunma oyuncularımızla beraber kendi adımıza yapabildiğimizin en iyisini yapıp onu durdurmaya çalışacağız. Sadece onu değil ama Trabzon takımı çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım" şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz her maçı oynayabildiğimiz en iyi seviyede oynamak"

Son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerine vurgu yapan Uçar sözlerinin devamında "Son dört haftada ama Gençlerbirliği deplasmanda ikinci yarı başlayan bir ivmeyle beraber oradan aldığımız bir puan, son üç maçta da gol yemeden alınan üç galibiyet bizi mutlu etti. Oyuncularımız o anlamda belki biraz kaybolmuş olan özgüvenlerini yerine getirdi. Mevcut oyuncuların verimini arttırabilmek bizim için en önemli transfer demiştim. Bu demek değildir ki transfer yapmayacağız ama önceliğimiz daha az süre alan, daha verim olarak çok kaliteli olup da verim alamadığımız çeşitli sebeplerden; bazen sakatlık, bazen formsuzluk, bazen ailevi psikolojik sebeplere kadar verim alamadığımız oyuncuların verimini arttırmaktı. Bizim önümüzde dokuz maç var önceliğimiz her maçı oynayabildiğimiz, en iyi seviyede oynamak. Her maça kazanma isteğiyle çıkıyoruz, dediğim Trabzon deplasmanına da biz tamamen kazanma içgüdüsüyle gideceğiz" dedi. - RİZE