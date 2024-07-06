Üçhisar'da Dev Ekranda Türkiye-Hollanda Maçı İzleniyor - Son Dakika
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Üçhisar'da Dev Ekranda Türkiye-Hollanda Maçı İzleniyor

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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Üçhisar beldesindeki vatandaşlar, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan maçı kurulan dev ekranda izliyor. Üçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, milli takımı desteklediklerini ve maç saatini heyecanla beklediklerini belirtti. Çarşı meydanına kurulan dev ekranın önünde yerlerini alan vatandaşlar, maçı heyecanla takip ediyorlar.

06.07.2024 23:35
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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Üçhisar beldesindeki vatandaşlar, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan maçı kurulan dev ekranda izliyor. Üçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, "En az maçı izleyen seyirciler kadar biz de burada heyecanlıyız. Milli takımımızı destekliyoruz. Milli takımımız için tek yürek olarak burada bütün Üçhisarlılar maç saatini bekliyoruz" dedi.

Üçhisar beldesindeki çarşı meydanına, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan maç için dev ekran kuruldu. Vatandaşlar, bu önemli müsabaka için maçtan saatler önce meydandaki yerlerini aldılar. Üçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı'da maçı beldeye gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte Çarşı meydanında izlemeye başladı. Başkan Çamcı, "Almanya Berlin'de oynanan Türkiye-Hollanda maçını biz de burada heyecanla takip ediyoruz. En az maçı izleyen seyirciler kadar biz de burada heyecanlıyız. Milli takımımızı destekliyoruz. Milli takımımız için tek yürek olarak burada bütün Üçhisarlılar maç saatini bekliyoruz. Üçhisarımız Kapadokya'nın başkenti. Yabancı konuklarımızda burada milli takımımızı destekliyorlar. Böyle bir organizasyon içinde olmaktan mutluluk duyuyorlar. İnşallah galip gelip, onları da sevincimize ortak etmek istiyoruz. Merih Demiral cezalı olabilir ama, bugün tüm Türkiye Merih Demiral. İnşallah Merih Demiral'ın cezasını unutturacak bir skor alacağız. Hep beraber sevinçle skoru bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üçhisar\'da Dev Ekranda Türkiye-Hollanda Maçı İzleniyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Üçhisar'da Dev Ekranda Türkiye-Hollanda Maçı İzleniyor - Son Dakika

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