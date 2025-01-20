UCI 2025'te 3 Türk Takımı - Son Dakika
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Spor

UCI 2025'te 3 Türk Takımı

Türkiye, UCI 2025 uluslararası takımlar listesine 3 takımını tescil ettirdi.

20.01.2025 11:46
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Türkiye Bisiklet Federasyonu, UCI 2025 uluslararası takımlar listesine girme hakkı kazanan ekipleri açıkladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre yol bisikletinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (İBB), Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB), Spor Toto (STC) erkekler kategorisinde 2025 yılında UCI takımı olarak tescil edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 3 takımla UCI 2025 Kıta Takımları arasında yer almanın önemli olduğunu belirtti.

Müftüoğlu, "Bu sayede, bireysel ya da milli takım düzeyinde katılımın mümkün olmadığı prestijli uluslararası yarışlara iştirak ederek ülkemizi temsil etme ve elde edilen puanlarla UCI sıralamasında daha üst basamaklara yükselmek mümkün olmaktadır. Ayrıca, bu takımlarda bir gün yer alabilme hayali, genç sporcularımız için güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

2025 yılında erkekler kategorisinde 3 ayrı takımda 27'si Türk, 3'ü Eritreli, 1'i İspanyol toplam 31 sporcu yarışacak.

Türkiye adına tescil edilen takımlar ve kadroları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (İBB)

Natnael Berhane (ERİ)

Baki Eren Doğan

Veysel Karani Kaya

Zeki Kaygısız

Petros Mengs (ERİ)

Eduardo Perez-L.gonzalez (İSP)

Arda Tekirdağ

Sefa Süleyman Temel

Emir Uzun

Even Yemane (ERİ)

Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB)

Burak Abay

Can Ahmet Akpınar

Samet Bulut

Emin Mehmet Çiçek

İhsan Ali Egin

Muhammed Erkan

Batuhan Özgür

Mustafa Tarakçı

Emre Yunus Yılmaz

Ramazan Yılmaz

Spor Toto (STC)

Doğukan Arıkan

Mustafa Ayyorkun

Serdar Anıl Depe

Ferhat Emisci

Mustafa Said Erdemli

Ahmet Örken

Soylu Kaan Özkalbim

Feritcan Şamlı

Hamdi İbrahim Şekerci

Mustafa Tekin

Buğra Tahir Yiğit.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UCI 2025'te 3 Türk Takımı - Son Dakika

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