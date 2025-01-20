Türkiye Bisiklet Federasyonu, UCI 2025 uluslararası takımlar listesine girme hakkı kazanan ekipleri açıkladı.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre yol bisikletinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (İBB), Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB), Spor Toto (STC) erkekler kategorisinde 2025 yılında UCI takımı olarak tescil edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 3 takımla UCI 2025 Kıta Takımları arasında yer almanın önemli olduğunu belirtti.
Müftüoğlu, "Bu sayede, bireysel ya da milli takım düzeyinde katılımın mümkün olmadığı prestijli uluslararası yarışlara iştirak ederek ülkemizi temsil etme ve elde edilen puanlarla UCI sıralamasında daha üst basamaklara yükselmek mümkün olmaktadır. Ayrıca, bu takımlarda bir gün yer alabilme hayali, genç sporcularımız için güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.
2025 yılında erkekler kategorisinde 3 ayrı takımda 27'si Türk, 3'ü Eritreli, 1'i İspanyol toplam 31 sporcu yarışacak.
Türkiye adına tescil edilen takımlar ve kadroları şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (İBB)
Natnael Berhane (ERİ)
Baki Eren Doğan
Veysel Karani Kaya
Zeki Kaygısız
Petros Mengs (ERİ)
Eduardo Perez-L.gonzalez (İSP)
Arda Tekirdağ
Sefa Süleyman Temel
Emir Uzun
Even Yemane (ERİ)
Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB)
Burak Abay
Can Ahmet Akpınar
Samet Bulut
Emin Mehmet Çiçek
İhsan Ali Egin
Muhammed Erkan
Batuhan Özgür
Mustafa Tarakçı
Emre Yunus Yılmaz
Ramazan Yılmaz
Spor Toto (STC)
Doğukan Arıkan
Mustafa Ayyorkun
Serdar Anıl Depe
Ferhat Emisci
Mustafa Said Erdemli
Ahmet Örken
Soylu Kaan Özkalbim
Feritcan Şamlı
Hamdi İbrahim Şekerci
Mustafa Tekin
Buğra Tahir Yiğit.
Son Dakika › Spor › UCI 2025'te 3 Türk Takımı - Son Dakika
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