UEFA, 2028-2029 final statlarını belirledi; Şampiyonlar Ligi finali Münih ve Barselona'da
UEFA yönetim kurulu, Selanik'te toplanarak 2028 ve 2029'da kulüp turnuvaları finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028'de Münih Futbol Arena'da, 2029'da ise Camp Nou Stadı'nda oynanacak.
UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı.
UEFA'nın açıklamasına göre organizasyonun yönetim kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve 2028 ile 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları belirledi.
UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak statlar şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi
2028: Münih Futbol Arena, Münih
2029: Camp Nou Stadı, Barselona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
2028: Parc Olimpiyat Lyon, Lyon-Decines
2029: Galler Ulusal Stadı, Cardiff
UEFA Avrupa Ligi
2028: Ulusal Arena, Bükreş
2029: Sırbistan Ulusal Stadı, Belgrad
UEFA Konferans Ligi
2028: Juventus Stadı, Torino
2029: Puskas Arena, Budapeşte
UEFA Süper Kupası
2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre
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