UEFA, 2028-2029 final statlarını belirledi; Şampiyonlar Ligi finali Münih ve Barselona'da

UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı.

UEFA'nın açıklamasına göre organizasyonun yönetim kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve 2028 ile 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları belirledi.

UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak statlar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

2028: Münih Futbol Arena, Münih

2029: Camp Nou Stadı, Barselona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

2028: Parc Olimpiyat Lyon, Lyon-Decines

2029: Galler Ulusal Stadı, Cardiff

UEFA Avrupa Ligi

2028: Ulusal Arena, Bükreş

2029: Sırbistan Ulusal Stadı, Belgrad

UEFA Konferans Ligi

2028: Juventus Stadı, Torino

2029: Puskas Arena, Budapeşte

UEFA Süper Kupası

2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam

2028: Astana Arena, Astana

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre