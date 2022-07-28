Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Kaynak: AA

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