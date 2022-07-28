Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir - Son Dakika
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Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir

28.07.2022 19:01
Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NetanyaHakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo,...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Netanya

Hakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Aleksic, Münir, Okaka???????

YORUMLAR
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Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Hırvatistan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir - Son Dakika
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