UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Netanya
Hakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)
Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Aleksic, Münir, Okaka???????
Son Dakika › Spor › Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir - Son Dakika