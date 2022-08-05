Breidablik-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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Breidablik-Medipol Başakşehir maçının ardından

05.08.2022 01:15
Breidablik-Medipol Başakşehir maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, güzel bir futbol ve sonuçla rövanş öncesi avantaj yakaladıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, güzel bir futbol ve sonuçla rövanş öncesi avantaj yakaladıklarını söyledi.

Kopavogsvöllur Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Bu maça çok iyi hazırlandık. Kadromuzda bazı değişiklikler yaptık. Kadromuzu komple değerlendirmeye çalıştık, her oyuncumuzu değerlendirmek istedik. Mücadele gücü yüksek bir maçtı. İzlanda'ya galibiyet için geldik, maçı kazanmak istedik, bu motivasyonla 95 dakika mücadele ettik. Üçüncü golle de maçı güzel bir şekilde bitirdik." ifadelerini kullandı.

Erdinç Sözer, İstanbul'da oynanacak rövanş maçı hakkında ise "Güzel bir avantajla haftaya rakibimize karşı oynayacağız. Kendi sahamızda aynı istekle, aynı motivasyonla oynayacağız. Rakibi artık daha iyi tanıyoruz. Bugün farklı şartlarda mücadele ettik. Hava sıcaklığı düşüktü. Müsabaka sentetik sahada oynandı. Buna alışmamız 5-10 dakikayı aldı. Ne zaman kendi pas oyunumuzu oynadık, gol pozisyonları bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Breidablik: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Breidablik: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı) Breidablik-Medipol Başakşehir maçından notlar Breidablik-Medipol Başakşehir maçından notlar
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, İzlanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Breidablik-Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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