Medipol Başakşehir, İzlanda'dan tur için avantajlı dönüyor - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, İzlanda'dan tur için avantajlı dönüyor

04.08.2022 23:51
Medipol Başakşehir, İzlanda'dan tur için avantajlı dönüyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-1 yenen Medipol Başakşehir, rövanş öncesi avantajı kaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-1 yenen Medipol Başakşehir, rövanş öncesi avantajı kaptı.

Kopavogsvöllur Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren mücadelede Medipol Başakşehir'in golleri Daniel Aleksic (2) ve Deniz Türüç'ten geldi. İzlanda ekibinin tek golünü ise Einarsson attı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Aleksic, Avrupa kupalarında gol sayısını 3'e yükseltti

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Daniel Aleksic, Breidablik'e attığı iki golle turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında gol sayısını 3'e yükseltti.

Aleksic, İstanbul ekibiyle Avrupa kupalarındaki ilk golünü 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında atmıştı.

Turuncu-lacivertli ekibin Breidablik karşısında ikinci golünü atan Deniz Türüç de İstanbul ekibiyle Avrupa kupalarında ikinci golünü kaydetti.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik sürdü

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı üçüncü maçı da kaybetmedi.

Bu maçlarda 2 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, bir de beraberlik aldı.

İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenen İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı.

YORUMLAR
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İstanbul Başakşehir: 1-3 İstanbul Başakşehir: 1-3 UEFA Avrupa Konferans Ligi: Breidablik: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Breidablik: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Kaynak: AA

Başakşehir, İstanbul, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, İzlanda'dan tur için avantajlı dönüyor - Son Dakika

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