Isınma ile başlayan idman, koşu ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, Breidablik maçına hazır - Son Dakika

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