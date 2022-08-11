Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı - Son Dakika
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Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı

11.08.2022 17:06

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Konyaspor'un konuk edeceği Lihtenştayn ekibi Vaduz, Konya sokaklarında antrenman yaptı. Vatandaşlar, idman yapan futbolcuları meraklı bakışlarla izledi.

Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de Konyaspor ile rövanş maçına çıkacak olan Vaduz takımı, öğle saatlerinde kamp yaptığı otelden çıkarak otelin karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi sokaklarında antrenman yaptı.

VATANDAŞ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Yol üzerinde koşu yapıp, sokak aralarında ve apartman bahçe duvarlarını kullanarak esneme hareketleri yapan Vaduz takımı, antrenmanın ardından otele döndü. Vaduz takımı futbolcularını mahalle aralarında antrenman yaparken görenler de şaşkınlık yaşadı.

Konya halkı şaştı kaldı! Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz'dan bir garip idman
Konya halkı şaştı kaldı! Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz'dan bir garip idman

"ELİMİZDEN NE GELİYORSA DENEYECEĞİZ"

Vaduz'un Türk futbolcusu Tunahan Çiçek, "Yaptığımız antrenman hem ilginç hem de çok güzel. Takım çok iyi hazırlandı bu maça. Bizim için çok büyük bir maç. Elimizden ne geliyorsa deneyeceğiz. Ne hayırlıysa o olsun. Biz İsviçre'de de tüm takımlar böyle çalışmalar yapıyoruz. Bugün bayağı bir taraftar da olacakmış, biz de heyecan içerisinde maç saatini bekliyoruz" dedi.

Konya halkı şaştı kaldı! Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz'dan bir garip idman
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SPOR Vaduz ekibi, son antrenmanını Konya sokaklarında yaptı SPOR Vaduz ekibi, son antrenmanını Konya sokaklarında yaptı Vaduz Teknik Direktörü Mangiarratti: Elimizden geleni yapacağız Vaduz Teknik Direktörü Mangiarratti: Elimizden geleni yapacağız
Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı - Son Dakika
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