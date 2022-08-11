Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu - Son Dakika
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Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu

11.08.2022 22:38
Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Breidablik'i 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Temsilcimize turu getiren golleri 44. dakikada Stefano Okaka, 74. dakikada Ahmet Touba ve 84. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Başakşehir, play-off turunda Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak. Play-off turunda maçlar 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak.

Başakşehir ile Breidablik, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi 3-0 kazanarak play-off turuna yükseldi.

BAŞAKŞEHİR 6 GOLLE TURLADI

İlk maçı 3-1 kazanan Başakşehir, rövanş mücadelesinde de oyunun tek hakimiydi. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Okaka, 74. dakikada Touba ve 84. dakikada Aleksic'ten geldi. Turuncu-lacivertliler toplamda 6-1'lik skorla play-off turuna yükseldi.

Başakşehir, Breidablik'i farklı geçti! Avrupa Ligi play-off turunda rakip Royal Antwerp

SIRADAKİ RAKİP ROYAL ANTWERP

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik'i eleyen Başakşehir'in play-off turundaki rakibi Belçika ekibi Royal Antwerp oldu.

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Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu - Son Dakika
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