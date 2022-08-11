Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu

Başakşehir ile Breidablik, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi 3-0 kazanarak play-off turuna yükseldi.
İlk maçı 3-1 kazanan Başakşehir, rövanş mücadelesinde de oyunun tek hakimiydi. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Okaka, 74. dakikada Touba ve 84. dakikada Aleksic'ten geldi. Turuncu-lacivertliler toplamda 6-1'lik skorla play-off turuna yükseldi.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik'i eleyen Başakşehir'in play-off turundaki rakibi Belçika ekibi Royal Antwerp oldu.
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