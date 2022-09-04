Medipol Başakşehir, Hearts maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir, Hearts maçı hazırlıklarına başladı

04.09.2022 14:38
Medipol Başakşehir, Hearts maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında 8 Eylül Perşembe günü deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Hearts müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR
500
Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Hearts, İskoçya liginde mağlup oldu Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Hearts, İskoçya liginde mağlup oldu Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Hearts maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:14 İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 14:38:38. #1.11#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, Hearts maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement