İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral da kafileyle birlikte Letonya'ya geldi.

Sakatlıkları bulunan Leo Duarte, Patryk Szysz ve Şener Özbayraklı ile adları UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny ve Alexandru Epureanu kafilede bulunmuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, RFS maçı için Letonya'da - Son Dakika

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