Medipol Başakşehir, RFS maçı için Letonya'da - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, RFS maçı için Letonya'da

05.10.2022 18:10
Medipol Başakşehir, RFS maçı için Letonya'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın RFS ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Letonya'ya geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın RFS ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Letonya'ya geldi.

Turuncu-lacivertli kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Letonya'nın başkenti Riga'daki Uluslararası Havalimanı'na indi. Kafile buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Üst solunum enfeksiyonu geçiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kafilede yer almadı. Belözoğlu'nun kendini iyi hissetmesi halinde yarın Letonya'ya gelme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Leo Duarte, Patryk Szysz ve Şener Özbayraklı ile adları UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny ve Alexandru Epureanu kafilede bulunmuyor.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral da kafileyle birlikte Letonya'ya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, RFS maçı için Letonya'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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