RFS, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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RFS, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

05.10.2022 19:06

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Letonya ekibi RFS hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Letonya ekibi RFS hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Skonto Stadı'nda teknik direktör Viktors Morozs yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

RFS'nin idmanı öncesinde kulüp başkanı Artjoms Milovs oyuncularla saha içinde kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncular da başkanın sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor RFS, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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