Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmanı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti. Vali Şimşek futbolculara ve teknik heyete baklava ikram etti.Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag, yarın saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu 'nda karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır - Son Dakika

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