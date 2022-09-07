Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

07.09.2022 17:48
Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmanı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti. Vali Şimşek futbolculara ve teknik heyete baklava ikram etti.Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag, yarın saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

YORUMLAR
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Rıza Çalımbay: Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum Rıza Çalımbay: Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum
Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Rıza Çalımbay, Slavia Prag, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag maçına hazır - Son Dakika

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