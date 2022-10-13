UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 FK Rigas: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas'ı ağırladı. Başakşehir, rakibini 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topu alan Hasan Ali'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
65. dakikada ceza sahası dışında topu alan Okaka'nın sert şutunda topu kaleci Steinbors iki hamlede kontrol etti.
72. dakikada sağ kanatta topu alan Traore'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Steinbors oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Okaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Philip Farrugia xx, Alan Camilleri xx, Duncan Sultana xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Ahmed Touba xx, Mahmut Tekdemir xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Biglia xx (Ndayishimiye dk. 73 xx), Berkay Özcan xx (Ömer Ali dk. 73 xx), Deniz Türüç xx (Chouiar dk. 62 xx), Serdar Gürler xx (Traore dk. 62 xx), Aleksic xx, Okaka xxx (Szysz dk. 82 ')
Yedekler: Muhammed, Deniz Dİlmen, Duarte, Lucas Lima, Batuhan, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
FK Rigas: Steinbors xx, Jatta xx (Stuglis dk. 81 '), Jagodinskis xx, Lipuscek xx, Saric xx, Panic xx (Varslavans dk. 81 '), Friesenblchler xx (Zjuzins dk. 65 xx), Vlalukin xx, Mares xx, Bill ' (Rakels dk. 32 xx), Ilic xx
Yedekler: Cerniauskas Nerugalskas, Sorokins, Maksimenko, Emerson, Dubra, Zaleiko
Teknik Direktör: Viktors Morozs
Goller: Deniz Türüç (dk. 11), Okaka (dk. 45 ve 72) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Jatta (FK Rigas), Okaka (Başakşehir) - İSTANBUL
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