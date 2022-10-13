UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 FK Rigas: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 FK Rigas: 0 (Maç sonucu)

13.10.2022 20:35
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 FK Rigas: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas'ı ağırladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas'ı ağırladı. Başakşehir, rakibini 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topu alan Hasan Ali'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

65. dakikada ceza sahası dışında topu alan Okaka'nın sert şutunda topu kaleci Steinbors iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada sağ kanatta topu alan Traore'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Steinbors oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Okaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Philip Farrugia xx, Alan Camilleri xx, Duncan Sultana xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Ahmed Touba xx, Mahmut Tekdemir xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Biglia xx (Ndayishimiye dk. 73 xx), Berkay Özcan xx (Ömer Ali dk. 73 xx), Deniz Türüç xx (Chouiar dk. 62 xx), Serdar Gürler xx (Traore dk. 62 xx), Aleksic xx, Okaka xxx (Szysz dk. 82 ')

Yedekler: Muhammed, Deniz Dİlmen, Duarte, Lucas Lima, Batuhan, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

FK Rigas: Steinbors xx, Jatta xx (Stuglis dk. 81 '), Jagodinskis xx, Lipuscek xx, Saric xx, Panic xx (Varslavans dk. 81 '), Friesenblchler xx (Zjuzins dk. 65 xx), Vlalukin xx, Mares xx, Bill ' (Rakels dk. 32 xx), Ilic xx

Yedekler: Cerniauskas Nerugalskas, Sorokins, Maksimenko, Emerson, Dubra, Zaleiko

Teknik Direktör: Viktors Morozs

Goller: Deniz Türüç (dk. 11), Okaka (dk. 45 ve 72) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Jatta (FK Rigas), Okaka (Başakşehir) - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 FK Rigas: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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