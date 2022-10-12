UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Medipol Başakşehir evinde RFS, Sivasspor ise deplasmanda Ballkani ile mücadele edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla yaşanacak. A Grubu'nda Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi konuk edecek. G Grubu'nda ise Sivasspor deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın programı şöyle:
19.45 Limassol - AZ Alkmaar
19.45 Partizan - Köln
19.45 Fiorentina - Hearts
19.45 Başakşehir - RFS
19.45 Cluj - Slavia Prag
19.45 Austria Wien - Villarreal
19.45 Slovan Bratislava - Basel
19.45 Djurgarden - Gent
22.00 Vaduz - Dnipro
22.00 Nice - Slovacko
22.00 Zalgiris - Pyunik
22.00 FCSB - Silkeborg
22.00 West Ham United - Anderlecht
22.00 Hapoel Beer Sheva - LechPoznan
22.00 Ballkani - Sivasspor
22.00 Shamrock Rovers - Molde - İSTANBUL
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