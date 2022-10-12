UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla yaşanacak. A Grubu'nda Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi konuk edecek. G Grubu'nda ise Sivasspor deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 'nde 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Medipol Başakşehir evinde RFS, Sivasspor ise deplasmanda Ballkani ile mücadele edecek.

Kaynak: İHA

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