UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta başlıyor - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta başlıyor

12.10.2022 15:49
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Medipol Başakşehir evinde RFS, Sivasspor ise deplasmanda Ballkani ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla yaşanacak. A Grubu'nda Başakşehir, Letonya ekibi RFS'yi konuk edecek. G Grubu'nda ise Sivasspor deplasmanda Kosova temsilcisi Ballkani ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın programı şöyle:

19.45 Limassol - AZ Alkmaar

19.45 Partizan - Köln

19.45 Fiorentina - Hearts

19.45 Başakşehir - RFS

19.45 Cluj - Slavia Prag

19.45 Austria Wien - Villarreal

19.45 Slovan Bratislava - Basel

19.45 Djurgarden - Gent

22.00 Vaduz - Dnipro

22.00 Nice - Slovacko

22.00 Zalgiris - Pyunik

22.00 FCSB - Silkeborg

22.00 West Ham United - Anderlecht

22.00 Hapoel Beer Sheva - LechPoznan

22.00 Ballkani - Sivasspor

22.00 Shamrock Rovers - Molde - İSTANBUL

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Sivasspor Ballkani maçına hazır Sivasspor Ballkani maçına hazır Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay RFS, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı RFS, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta başlıyor - Son Dakika

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