Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Slavia Prag, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Slavia Prag, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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