Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

17.08.2022 22:18
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu, Djurgarden-APOEL maçıyla başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu, Djurgarden-APOEL maçıyla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında tek maç oynandı.

İsveç'in Djurgarden takımı, sahasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'i Edvardsen, Ekdal ve Wikheim'in golleriyle 3-0 yendi.

Djurgarden'de Schüller 71, APOEL'de ise Crespo 90+5'inci dakikada kırmızı kart gördü.

Play-off turu ilk karşılaşmalarına yarın devam edilecek.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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