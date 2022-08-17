Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu, Djurgarden-APOEL maçıyla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında tek maç oynandı.
İsveç'in Djurgarden takımı, sahasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'i Edvardsen, Ekdal ve Wikheim'in golleriyle 3-0 yendi.
Djurgarden'de Schüller 71, APOEL'de ise Crespo 90+5'inci dakikada kırmızı kart gördü.
Play-off turu ilk karşılaşmalarına yarın devam edilecek.
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