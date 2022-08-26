Antwerp Medipol-Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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Antwerp Medipol-Başakşehir maçının ardından

26.08.2022 00:41
Antwerp Medipol-Başakşehir maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Antwerp'in teknik direktörü Mark van Bommel, istedikleri oyunu sahaya koyamadıklarını ve bunun da yenilgiyi getirdiğini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Antwerp'in teknik direktörü Mark van Bommel, istedikleri oyunu sahaya koyamadıklarını ve bunun da yenilgiyi getirdiğini söyledi.

Bosuil Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Van Bommel, "Bitiriciliğimiz yoktu, hızlı çıkamıyorduk, zaman zaman oyundan koptuk. İstediğimiz futbolu sahaya koyamadık. Bu maçın bize tecrübe anlamında katkı sağladığını düşünüyorum. Tüm dünyaya yenilgiyi de olgun bir şekilde kabul edeceğimizi göstermemiz gerekiyor. Bu kulübe ilk geldiğimde de söylediğim gibi biz büyüyen bir kulübüz, yavaş yavaş ilerliyoruz. Başakşehir'in oyununu biliyorduk, buna hazırlandık ancak rakibimiz çok iyi bir sonuç alarak buradan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Van Bommel, "Forvet oyuncunuz Frey'i neden oyundan erken aldınız?" sorusuna, "Frey'i oyundan almanın doğru karar olduğunu düşündüm. Daha diri bir oyuncu gerekti, Janssen'i oyuna soktum." yanıtını verdi.

Hollandalı teknik adam, son olarak, "Birçok şansımız oldu ama iyi oynadığımızı düşünmüyorum, gol atmakta çok zorlandık. Başakşehir ise gol atmakta zorlanmadı ve galibiyeti aldı." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antwerp Medipol-Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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