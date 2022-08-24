Antwerp-Medipol Başakşehir maçına doğru - Son Dakika
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Antwerp-Medipol Başakşehir maçına doğru

24.08.2022 20:16

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Antwerp'e konuk olacak Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, final niteliğinde bir maça çıkacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Antwerp'e konuk olacak Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, final niteliğinde bir maça çıkacaklarını söyledi.

Erdinç Sözer, takımın orta saha oyuncularından Deniz Türüç ile maçın oynanacağı Bosuil Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Sözer, "Bizim için, oyuncular için çok önemli bir maç. Yarın bir final maçı oynayacağız. İlk maç berabere bitti. İlk yarı berabere bitti, ikinci yarıyı oynayacağız. Ona göre hazırlandık. Çok istekli oynamamız gerekiyor. Kadromuz geniş, her oyuncuyu değerlendiremeye çalışacağız. Kadromuza güvenimiz çok yüksek. Çok maç yaptık, tüm emeğimiz gruplara girmek içindi. O yüzden yarın o istekle galibiyeti almamız gerekiyor. Yarınki maçı güzel bir oyunla, kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak kazanmak istiyoruz. Güzel bir neticeyle gruplara girmek istiyoruz." dedi.

Sözer, Medipol Başakşehir'in alışıldık oyun sistemiyle sahada olacağını belirterek, "Kendi oyun sistemimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Pas ve hedefli oyunu. Yarın çok önemli bir maç, final maçı, kuvvetli bir rakibe karşı oynayacağız. Kendine göre bir oyun sistemi var, ilk maçta gördük, onların da pozisyon oyunu var. Hem savunmamız gerekiyor hem de hücum noktasında çok iyi bir maç yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Geniş kadrolarını bu maçta da değerlendireceklerini vurgulayan Sözer, "UEFA listesinde olmayan Nacer Chadli ve Crivelli yok ama geniş bir kadromuz var. Yarın ona göre ilk 11'imizi şekillendireceğiz. Sakatlık yok, yarın geniş kadroyu değerlendireceğiz. Nacer çok önemli ve iyi bir oyuncu. Uzun bir sakatlıktan döndü, pazar günü ilk maçını yaptı, o yüzden listeye yazılmamıştı. İlerleyen günlerde durumuna bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sözer, Antwerp'in hafta sonunu maç yapmadan geçirmesinin avantaj olup olmayacağı sorusunu, "Antwerp dinlenmiş bir takım, bize göre hazırlık için zamanları vardı. Biz zaten sürekli, 3-4 gün maç oynuyoruz, o ritim içinde oynamaya alıştık. Maça göre kadromuzda değişmeler yaptık, yarınki maça ona göre hazırlandık. Bu durumun iki takım için de çok fark yaratacağını zannetmiyorum. Takımı iyi hazırladığımızı düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Deniz Türüç: "Amacımız iyi bir futbolla kazanmak ve gruplara kalmak"

Medipol Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç ise zorlu bir maç oynayacaklarını belirterek, "Çok önemli bir maç oynayacağız. Çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Amacımız iyi bir futbolla kazanmak ve gruplara kalmak. Benim için yarın favori yok. Onlarda da bizde de iyi oyuncular var. Dominant bir oyunla mücadeleyi kazanmak istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Deniz, Antwerp Teknik Direktörü Van Bommel'in taraftarlarının boğucu baskısıyla maçı kazanacakları yönündeki sözleriyle ilgili soruya, "Taraftar olarak çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Türkiye'de buradan çok daha zorlu atmosferlerde oynadık. Taraftar bizi etkilemez." yanıtını verdi.

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Kaynak: AA

Deniz Türüç, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antwerp-Medipol Başakşehir maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antwerp-Medipol Başakşehir maçına doğru - Son Dakika
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