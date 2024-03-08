UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk ayağı, 4 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar sona erdi.
Fenerbahçe, Union Saint- Gilloise deplasmanında 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 kazandı.
Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe: 0-3
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan): 2-0
Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya): 3-4
Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. hafta maçında deplasmanda Real Madrid'i 89-79'luk skorla mağlup etti. Fenerbahçe, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Maçta Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.
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