UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu İlk Maçları Tamamlandı

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. hafta maçında deplasmanda Real Madrid'i 89-79'luk skorla mağlup etti. Fenerbahçe, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.