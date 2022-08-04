UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe , sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler rövanş maçı öncesi tur adına avantaj elde etmiş oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 3 Slovacko: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

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