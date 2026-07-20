UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu Kuraları Çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Beşiktaş, ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımına elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda Twente-Ferencvaros maçının galibiyle eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.
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