Türk takımları, Avrupa kupalarında tur için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Türk takımları, Avrupa kupalarında tur için sahaya çıkacak

10.08.2022 12:24
Türk takımları, Avrupa kupalarında tur için sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi 3. Turu rövanş maçlarında da Medipol Başakşehir, İzlanda takımı Breidablik ile, Konyaspor da Liechtenstein temsilcisi Vaduz ile mücadele edecek.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Konyaspor, rövanş maçlarında karşı karşıya gelecek. İlk maçlarda Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir rakiplerini mağlup ederken, Konyaspor ise berabere kalmıştı.

Fenerbahçe deplasmanda tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de karşılaştığı Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek avantajlı bir skor almıştı. Sarı-lacivertliler yarın TSİ 20.00'de deplasmanda rövanş müsabakasına çıkacak. Fenerbahçe rakibini elemesi durumunda play-off turunda Avusturya takımı Austria Wien ile karşılaşacak.

Mücadeleyi Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını Milovan Djukic ve Vladan Todorovic yapacak.

Başakşehir evinde tur atlamak istiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk mücadelesinde Medipol Başakşehir, İzlanda'da karşı karşıya geldiği Breidablik'i 3-1 mağlup ederek avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmüştü. Turuncu-lacivertliler rövanşta yarın saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Breidablik ile mücadele edecek. Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tomas Bognar düdük çalacak. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak.

Konyaspor, 1-1 rövanşında evinde tur için sahada

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk karşılaşmasında Konyaspor, Lihtenştayn takımı Vaduz ile deplasmanda oynadığı mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda tur için sahaya çıkacak. Konyaspor, bu turu geçmesi durumunda play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez'in yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Jose Antonio Garrido yapacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Başakşehir, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

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