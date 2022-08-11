Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak

11.08.2022 21:50

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Çekya ekibi Slovacko ile 1-1 berabere kalmasına rağmen ilk maçtaki skor avantajından dolayı play-off turuna yükseldi. Temsilcimizin golünü 56. dakikada Serdar Dursun kaydederken Slavocko'nun golü 58. dakikada Sasinka'dan geldi. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos'ta, rövanşları ise 25 Ağustos'ta yapılacak.

Slovacko ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'da karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten maçın ardından temsilcimiz ilk karşılaşmada aldığı skorun avantajıyla adını play-off turuna yazdırdı.

FENERBAHÇE VİTES YÜKSELTMEDİ

Kadıköy'de oynanan maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, Slovacko karşısında deplasmanda vites yükseltmedi. Oldukça durağan geçen mücadelede temsilcimizin golünü 56. dakikada Serdar Drusun attı. Slvacko ise 58. dakikada Sasinka ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın kalanında başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, Slovacko'yu rahat eledi! Avrupa Ligi play-off turunda rakip Austria Wien

RAKİP AUSTRIA WIEN

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi ve Austria Wien'in rakibi oldu.

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