Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak

Slovacko ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'da karşı karşıya geldi. 1-1 berabere biten maçın ardından temsilcimiz ilk karşılaşmada aldığı skorun avantajıyla adını play-off turuna yazdırdı.

FENERBAHÇE VİTES YÜKSELTMEDİ

Kadıköy'de oynanan maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, Slovacko karşısında deplasmanda vites yükseltmedi. Oldukça durağan geçen mücadelede temsilcimizin golünü 56. dakikada Serdar Drusun attı. Slvacko ise 58. dakikada Sasinka ile beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın kalanında başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

RAKİP AUSTRIA WIEN

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi ve Austria Wien'in rakibi oldu.