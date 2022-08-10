Slovacko-Fenerbahçe maçı D-Smart'ta - Son Dakika
Üye Girişi

Slovacko-Fenerbahçe maçı D-Smart'ta

10.08.2022 19:10
Slovacko-Fenerbahçe maçı D-Smart'ta

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Slovacko-Fenerbahçe karşılaşması perşembe 20.00'de canlı yayınla D-Smart'ta ekrana gelecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Slovacko- Fenerbahçe karşılaşması perşembe 20.00'de canlı yayınla D-Smart'ta ekrana gelecek.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 gibi net bir sonuçla kazanan ve tur için büyük avantajı yakalayan Fenerbahçe'nin Çekya'da oynayacağı rövanş karşılaşması perşembe akşamı saat 20.00'den itibaren D-Smart 78. Kanal S-Sport'ta izleyicilerle buluşacak.

Fenerbahçe, turu geçmesi durumunda play-off turunda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşılaşacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, İstanbul, D Smart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Slovacko-Fenerbahçe maçı D-Smart'ta - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 19:10:39. #1.11#
SON DAKİKA: Slovacko-Fenerbahçe maçı D-Smart'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement