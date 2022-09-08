Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ardından

08.09.2022 22:20
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertli takımı galibiyetinden ötürü tebrik etti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertli takımı galibiyetinden ötürü tebrik etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, 2 tane oyuncunun maç içinde sakatlandığını belirtti.

Fenerbahçe'nin çok sert oynadığını vurgulayan Lucescu, şunları kaydetti:

"Maç içinde 2 tane oyuncum sakatlandı. Kalecim hastanede, o da sakatlandı. Forvetimi defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden çok zor koşullarda oynadık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ama Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simülasyon yaptılar. Çok da agresif bir maçtı."

Lucescu, toplantıda soru almadı ve tepki göstererek basın toplantısından ayrıldı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
Kaynak: AA

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:05 Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! İskoç ekibi Hearts'ı farklı geçti
21:42 Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi
21:34 İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz
21:19 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası Ferencvaros deplasmanında başlıyor! Takımların 11'leri açıklandı
21:18 Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 70 sene önce tahta çıktığı anlara ait görüntüler
21:04 Hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'le ilgili tüm detaylar...
20:59 Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi
20:57 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu
20:37 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yaşamını yitirdi
20:19 PFDK, Josef de Souza ve Ankaragücü için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 22:20:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement