UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray 3 - Sparta Prag 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray 3 - Sparta Prag 2 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray 3 - Sparta Prag 2 (Maç Sonucu)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı. Kerem Demirbay, Mertens ve Icardi'nin golleriyle galip gelen Galatasaray, Nelsson ve Rynes'in kırmızı kart gördüğü maçta zorlu bir mücadele sergiledi.

15.02.2024 23:08
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- UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 3 - Sparta Prag: 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray, konuk ettiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Icardi'nin kafayla uzaklaştırdığı topu Preciado önünde buldu. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından gelişine yaptığı sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-1

50. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Mertens, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin tek vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri geldi.

60. dakikada savunmanın hatasında Icardi araya girerek pasını Mertens'e aktardı. Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. 2-1

62. dakikada Nelsson, savunma arkasına sarkan Birmancevic'e yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

65. dakikada Preciado, topu sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Kuchta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

70. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topta Torreira'nın kafa vuruşunu kaleci Vindahl kornere çeldi.

80. dakikada Rynes, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90. dakikada savunma arkasına sarkan Wiesner'in vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı.

90+1. dakikada Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan topu ceza sahası ön çizgisinde bulunan Icardi'ye çıkardı. Icardi, ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Abdülkerim Bardakcı dk. 55), Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay (Zaha dk. 83), Torreira (Ndombele dk. 90), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Vinicius dk. 90), Kerem Aktürkoğlu (Tete dk. 84), Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Oliveira, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sparta Prag: Vindahl, Preciado (Wiesner dk. 74), Vitik, Sorensen, Krejci, Rynes, Laçi (Solbakken dk. 74), Kairinen, Birmancevic (Sadilek dk. 84), Karabec (Haraslin dk. 65), Kutchta (Olatunji dk. 84)

Yedekler: Vorel, Tuci, Mejdr, Pesek, Vydra, Panak, Sevinsky

Teknik Direktör: Brian Priske

Goller: Kerem Demirbay (dk. 19), Mertens (dk. 60), Icardi (dk. 90+1) (Galatasaray), Preciado (dk. 47), Kuchta (dk. 65) (Sparta Prag)

Kırmızı kartlar: Nelsson (dk. 62) (Galatasaray), Rynes (dk. 80) (Sparta Prag)

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Laçi, Birmancevic, Krejci (Sparta Prag)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray 3 - Sparta Prag 2 (Maç Sonucu) - Son Dakika

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