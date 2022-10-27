Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

27.10.2022 20:58
Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a misafir oluyor. Saat 22.00'de başlayacak maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

Kızılyıldız ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Rajko Mitic Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, rakibini devirerek Avrupa'da bin 161 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmak istiyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Kata Bukari, Mitrovic, Pesic.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut.

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SON DAKİKA: Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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