Kızılyıldız ile Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Rajko Mitic Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, rakibini devirerek Avrupa'da bin 161 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmak istiyor.
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Srnic, Kata Bukari, Mitrovic, Pesic.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika