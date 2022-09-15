Trabzonspor-Kızılyıldız maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor-Kızılyıldız maçından notlar

15.09.2022 19:52
Trabzonspor-Kızılyıldız maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk eden Trabzonspor, ligde Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk eden Trabzonspor, ligde Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Hugo'nun yerine Denswil'i, orta alanda sakatlığı bulunan Gbamin'in yerine Siopis'i, Bardhi'nin yerine Hamsik'i, sağ kanatta Umut Bozok'ın yerine Djaniny'i oynattı.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Visca, Gbamin, Dorukhan Toköz, Peres, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Sakat oyuncu sayısı fazla olan bordo-mavililerin listesinde 21 kişi yer aldı.

-Siopis, 3 maç sonra

Trabzonspor formasıyla en son ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçında sahaya çıkan Yunan futbolcu Siopis, 3 maç sonra ilk 11'de görev yaldı.

Ligde Ümraniyespor ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Ferencvaros maçında görev alamayan bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, bu kez forma şansı buldu.

Tribünler boş kaldı

Geçen sezon şampiyonluk sürecinden bu yana tribünlerin tamamını dolduran Trabzonsporlu taraftarlar, bu karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. Yaklaşık 150 Kızılyıldız taraftarı da misafir tribünde yer alarak takımlarına destek verdi.

Maç öncesi taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya tezahüratla destek verdi.

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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Kızılyıldız maçından notlar - Son Dakika

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