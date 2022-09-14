Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son vermek istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son vermek istiyor

14.09.2022 11:08
Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son vermek istiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Avrupa Kupaları'nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1'lik skorla Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.

Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken, sahasında golsüz berabere kalarak bu organizasyona veda etti.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 mağlup olurken, grup maçlarına da kötü bir başlangıç yaptı.

-Trabzonspor'un Avrupa hasreti

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarMaçSonuç
2022-2023UFA Avrupa LigiFerencvaros-Trabzonspor3 - 2
2022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offTrabzonspor-Kopenhag0 - 0
2022-2023Avrupa Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag-Trabzonspor2 - 1
2021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeTrabzonspor-Molde3 - 3
2021-2022UEFAKonferans Ligi 3. elemeMolde-Trabzonspor1 - 1
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma1 - 2
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offRoma-Trabzonspor3 - 0
2019-2020UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş)Trabzonspor-AEK0 - 2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupGetafe-Trabzonspor1 - 0
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Basel2 - 2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Krasnodar0 - 2
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupKrasnodar-Trabzonspor3 - 1
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupTrabzonspor-Getafe0 - 1
2019-2020UEFA Avrupa Ligi grupBasel-Trabzonspor2 - 0

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son vermek istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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