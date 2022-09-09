Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son veremedi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 yenilen Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 112 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Civic'in 16. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Ferencvaros takımı karşısında galip gelemeyen bordo-mavililer, grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Macaristan temsilcisinin gollerini 5 ve 44. dakikada (penaltıdan) Nguen, 29. dakikada Traore atarken, Trabzonspor'un gollerini 39. dakikada Gomez, 71. dakikada Umut Bozok kaydetti. Bordo-mavili takımın maçın son anlarında Yusuf Yazıcı'yla bulduğu gol ise pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR'dan yapılan uyarıyla iptal edildi.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan'ın AEK takımına karşı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyet çıkaramadı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Maç Sonuç 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3-2 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag 0-0 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2-1 2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3 2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1-1 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1-2 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3-0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor-AEK 0-2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1-0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Basel 2-2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Krasnodar 0-2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3-1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Getafe 0-1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2-0

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi