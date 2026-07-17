UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Tur Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda rakiplerini eleyen Dinamo Kiev, CSKA Sofya, Sheriff, Ferencvaros, Hajduk Split ve Karabağ, 2. eleme turuna yükseldi.
Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
U. Cluj (Romanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0 (Penaltılarda 2-4) (0-0)
Derry (İrlanda)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 1-2 (2-3)
Aluminij (Slovenya)-Sheriff (Moldova): 0-1 (0-0)
Ferencvaros (Macaristan)-Vojvodina (Sırbistan): 3-0 (2-1)
Zilina (Slovakya)-Hajduk Split (Hırvatistan): 2-1 (0-2)
Vestri (İzlanda)-Karabağ (Azerbaycan): 0-3 (0-3)
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