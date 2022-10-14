Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir

14.10.2022 12:45

Dün akşam aldığı 3 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, grup müsabakalarını birinci sırada tamamlarsa direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Temsilcimiz, 2. sırada gruptan çıkarsa son 32 turunda Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren takımlardan biriyle play-offta karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile eşleştiği gruptan ilk 2 sırada çıkmayı oynanan 4. maçlar sonunda garantiledi. Sarı-lacivertliler, kalan 2 maçında B Grubu'nu lider bitirerek turlama mücadelesi verecek.

RENNES MAÇI ÇOK KRİTİK

Avrupa Ligi'nde temsilcimizin grubunu lider bitmesi büyük öneme sahip. Sarı-lacivertliler, bir sonraki maçında Rennes'i yenmesi durumunda gruptan lider çıkmayı garantileyecek ve son oynayacağı Kiev maçı formaliteye dönüşecek. Temsilcimiz gruptan lider çıkmayı başarırsa direkt son 16 turuna katılacak.

LİDER ÇIKAMAZSAK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN RAKİP GELECEK

Fenerbahçe eğer Rennes'i mağlup edemezse, Kiev maçını kazanarak Fransız ekibinin mağlup olmasını bekleyecek. Bu olasılık gerçekleşmez ise sarı-lacivertliler grubu 2. sırada bitirecek ve son 32 turuna yükselecek. Bu turda ise temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren takımlardan biriyle play-off oynayacak. Devler Ligi'nde 4. hafta geride kalırken anlık olarak gruplarında 3. sırada bulunan takımlar ise dikkat çekiyor.

Son 32 turunda şu an için muhtemel rakiplerimiz:

  • Juventus
  • Sevilla
  • Shakhtar Donetsk
  • Sporting
  • Barcelona
  • Atletico Madrid
  • Ajax
  • Milan
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