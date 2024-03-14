UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica, Olimpik Marsilya, West Ham United ve Milan çeyrek finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla başladı.
Milli futbolculardan Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, 2-2 biten ilk maçın rövanşında karşılaştı.
Ibrox Stadı'ndaki mücadeleyi 66. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle 1-0 kazanan Benfica, adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Rıdvan Yılmaz maçta 90 dakika forma giyerken, Orkun Kökçü 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Öne çıkan bir diğer mücadelede Villarreal, Olimpik Marsilya'yı 3-1 yenmesine rağmen ilk maçta aldığı 4-0'lık yenilgi dolayısıyla turnuvaya veda etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Villarreal (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 3-1 (İlk maç: 0-4)
Rangers (İskoçya)-Benfica (Portekiz): 0-1 (2-2)
West Ham United (İngiltere)- Freiburg (Almanya): 5-0 (0-1)
Slavia Prag (Çekya)-Milan (İtalya): 1-3 (2-4)
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Türkiye'nin UEFA ülke puanı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise zaferiyle birlikte belli oldu. UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan ülkemiz, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak. İşte UEFA ülke puanında son durum...
Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu ancak ilk maçta elde ettiği galibiyetle tur atlamayı başardı. Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe'nin sahasındaki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta elde ettiği galibiyetle avantajlı bir duruma geçen Fenerbahçe, rövanş maçında 1-0 mağlup olsa da tur atlamayı başardı. Çeyrek finaldeki rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
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