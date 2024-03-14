UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica, Olimpik Marsilya, West Ham United ve Milan çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica, Olimpik Marsilya, West Ham United ve Milan çeyrek finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynandı. Benfica, Rangers'ı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Olimpik Marsilya, Villarreal'i 3-1 yense de ilk maçtaki farklı yenilgi nedeniyle elendi. West Ham United, Freiburg'u 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milan ise Slavia Prag'ı 3-1 yenerek tur atladı.

14.03.2024 22:51  Güncelleme: 22:55
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UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica, Olimpik Marsilya, West Ham United ve Milan çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla başladı.

Milli futbolculardan Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, 2-2 biten ilk maçın rövanşında karşılaştı.

Ibrox Stadı'ndaki mücadeleyi 66. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle 1-0 kazanan Benfica, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Rıdvan Yılmaz maçta 90 dakika forma giyerken, Orkun Kökçü 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Öne çıkan bir diğer mücadelede Villarreal, Olimpik Marsilya'yı 3-1 yenmesine rağmen ilk maçta aldığı 4-0'lık yenilgi dolayısıyla turnuvaya veda etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Villarreal (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 3-1 (İlk maç: 0-4)

Rangers (İskoçya)-Benfica (Portekiz): 0-1 (2-2)

West Ham United (İngiltere)- Freiburg (Almanya): 5-0 (0-1)

Slavia Prag (Çekya)-Milan (İtalya): 1-3 (2-4)

Kaynak: AA

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