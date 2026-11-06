UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3-2 yenilerek ilk kez kaybetti - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3-2 yenilerek ilk kez kaybetti

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UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi ve turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 7 puanla 8. sırada yer alırken, Benfica 12 puan ve averajla ilk sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası 9 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftasında TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 yenildi. Callum Osmand ve Camilo Duran'ın (2) golleri, ev sahibi takımı galibiyete taşıdı. Siyah-beyazlıların gollerini Junior Olaitan ve Orkun Kökçü attı.

Benfica ise evinde Lech Poznan'ı Rafa Silva, Gianluca Prestianni ve Georgiy Sudakov'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü, Leo Bengtsson'dan geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bayer Leverkusen (Almanya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 0-1

Benfica (Portekiz)-Lech Poznan (Polonya): 3-1

AZ Alkmaar (Hollanda)-Juventus (İtalya): 1-2

Celtic (İskoçya)-Beşiktaş: 3-2

Sturm Graz (Avusturya)-Celje (Slovenya): 2-3

Sunderland (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

Celta Vigo (İspanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-2

Torreense (Portekiz)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-OFI (Yunanistan): 0-2

Benfica zirvede

Ligde 4. haftanın ardından Benfica, 12 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Liderle aynı puana sahip Bournemouth ve Ferencvaros, Benfica'nın ardından sıralandı.

İlk mağlubiyetini Celtic'e karşı yaşayan Beşiktaş ise 7 puanla 8. sırayı elde etti.

Kaynak: AA
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