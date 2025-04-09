UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında yarın 4 karşılaşma yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.
İlk maçların programı (TSİ) şöyle:
19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya)
22.00 Tottenham (İngiltere)- Eintracht Frankfurt (Almanya)
22.00 Olimpik Lyon (Fransa)- Manchester United (İngiltere)
22.00 Rangers (İskoçya)- Athletic Bilbao (İspanya)
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