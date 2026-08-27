UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Sonuçları - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Sonuçları

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Beşiktaş tur atladı, Trabzonspor Konferans Ligi'nde kalmayı başardı. Diğer takımlar belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 rövanş maçı oynandı.

Beşiktaş, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Kauno Zalgiris'e 1-0 yenilmesine karşın tur atladı ve UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabına yükseldi.

Siyah-beyazlıların yanı sıra rakiplerini eleyen Ararat-Armenia, Jagiellonia, Omonoia, Salzburg, Viktoria Plzen, Lillestrom, Lech Poznan, OFI, Benfica, Anderlecht ve Ferencvaros adlarını Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yazdırdı.

Trabzonspor ise 1-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Ferencvaros'a 4-0 yenildi ve UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kaldı.

Bordo-mavililerin dışında Universitatea Craiova, Iberia, Sint-Truidense, Kızılyıldız, Egnatia, Mjallby, Kauno Zalgiris, Thun, Aarhus, CSKA Sofya ve Kairat, yoluna Konferans Ligi'nin lig etabında devam edecek takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-0 (1-1)

Iberia (Gürcistan)-Jagiellonia (Polonya): 1-2 (0-4)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sint-Truidense (Belçika): 4-2 (0-1)

Viktoria Plzen (Çekya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 5-1 (Uzatmalarda) (0-3)

Lillestrom (Norveç)-Egnatia (Arnavutluk): 2-1 (Uzatmalarda) (0-0)

Salzburg (Avusturya)-Mjallby (İsveç): 3-0 (1-0)

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Beşiktaş: 1-0 (0-3)

Thun (İsviçre)-Lech Poznan (Polonya): 2-2 (0-7)

Aarhus (Danimarka)-Benfica (Portekiz): 1-3 (1-3)

CSKA Sofya (Bulgaristan)-OFI (Yunanistan): 0-2 (0-3)

Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor: 4-0 (1-0)

Anderlecht (Belçika)-Kairat (Kazakistan): 3-0 (3-0)

Kaynak: AA

Trabzonspor, Konferans, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Sonuçları - Son Dakika

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