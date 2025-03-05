UEFA Avrupa Ligi\'nde Son 16 Heyecanı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarında heyecan yarın yaşanacak. Avrupa kupalarında tek Türk takımı olan Fenerbahçe evinde İskoç ekibi Rangers ile mücadele edecek. Son 16 turunda rövanşlar ise 13 Mart'ta gerçekleştirilecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmalarının programı şöyle:
20.45 AZ Alkmaar - Tottenham
20.45 Real Sociedad - Manchester United
20.45 FCSB - Lyon
20.45 Fenerbahçe - Rangers
23.00 Viktoria Plzen - Lazio
23.00 Bodo/Glimt - Olympiakos
23.00 Ajax - Eintracht Frankfurt
23.00 Roma - Athletic Bilbao - İSTANBUL
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