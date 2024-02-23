UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Takımları Belli Oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Takımları Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi\'nde Son 16 Turu Takımları Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşları sona erdi. Sparta Prag, Olimpik Marsilya, Sporting Lizbon ve Roma son 16 turuna yükseldi. Galatasaray ise Sparta Prag'a 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Olimpik Marsilya'nın Pierre-Emerick Aubameyang, turnuva tarihindeki en golcü oyuncu oldu. Eşleşmelerde alınan sonuçlar şöyle: Roma-Feyenoord: 1-1, 1-1 (4-2 penaltı atışları), Sparta Prag-Galatasaray: 2-3, 4-1, Olimpik Marsilya-Shakhtar Donetsk: 2-2, 3-1, Sporting Lizbon-Young Boys: 3-1, 1-1.

23.02.2024 01:59  Güncelleme: 02:00
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşları, dört karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Sparta Prag (Çekya), Olimpik Marsilya (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Roma (İtalya), son 16 turuna adını yazdırdı.

İlk maçta 3-2 mağlup ettiği Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olan Galatasaray, rakibine 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Sparta Prag'ın gollerini 8. dakikada Preciado, 74. dakikada Tuci, 80. dakikada Haraslin ve 90+6. dakikada Kuchta atarken, Galatasaray'ın golünü 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Olimpik Marsilya'nın Shakhtar Donetsk'i 3-1 yenerek son 16 turuna kaldığı maçta rakip fileleri havalandıran Olimpik Marsilyalı Pierre-Emerick Aubameyang, Radamel Falcao'yu geçerek 31 golle turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Roma (İtalya)- Feyenoord (Hollanda): 1-1, 1-1 (4-2 penaltı atışları)

Sparta Prag (Çekya)-Galatasaray: 2-3, 4-1

Olimpik Marsilya (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2, 3-1

Sporting Lizbon (Portekiz)- Young Boys (İsviçre): 3-1, 1-1

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Takımları Belli Oldu - Son Dakika
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